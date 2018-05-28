Волочкова исполнила смертельный трюк – шпагат на батуте

Балерина Анастасия Волочкова похвасталась новым приобретением – батутом. Звезда даже попыталась исполнить свой знаменитый шпагат, впрочем, прыгнуть у танцовщицы в такой позе так и не вышло.

Волочкова в своем Instagram опубликовала видео, в котором она со своей дочерью прыгает на батуте. «Нам весело и задорно с @ariadna_volochkova на домашнем батуте! А как у вас настроение? Вы своим детям батуты купили?» – подписала ролик балерина.

Задора звезды пользователи не оценили и посмеялись над талантом Волочковой приплетать всюду шпагаты: «Настя, а вы что еще умеете делать, кроме как задрать ногу выше головы?».

Поклонники балерину поддержали, а хейтеры вновь встревожились о ее адекватности: «Да этот батут надо детям с 6-7 лет покупать! А у Настьки вечно позднее зажигание!». Некоторые предположили, что Волочкова злоупотребляет спиртным. «Сколько выпили???» – поинтересовались пользователи в комментариях.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.05.18

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