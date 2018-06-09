К морю передом, к зрителям задом: Волочкова отдыхает на Кипре

Балерина Анастасия Волочкова продолжает проводить время на кипрском курорте. Звезда традиционно делится откровенными фотографиями с поклонниками.

На одном из снимков, опубликованном в Instagram, Волочкова приняла форму пляжного лежака. «Попробуйте повторить форму тех предметов, рядом с которыми вы сейчас находитесь… Кажется, у меня получилось», – подписала фото балерина.

В другой публикации Анастасия предстала в необычном для себя ракурсе, она повернулась спиной к зрителям. «Мой взгляд по жизни всегда устремлен только вперед и устремления только к победам и новым свершениям. А на отдыхе я люблю смотреть на море», – отметила звезда.

Стоит отметить, что балерина закрыла возможность писать комментарии к ее постам. Волочкова упомянула потоки грязи, которые льются на нее со стороны злопыхателей. «Все эти злобные изрыгания желчи слышит только моя .опа», – заключила танцовщица.

Никосия, Служба информации РИА «Новый День»

Никосия. Другие новости 08.06.18

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