Ольга Бузова охрипла и лечится по советам подписчиков

Певица Ольга Бузова потеряла голос. Об этом звезда сама сообщила в социальных сетях.

Бузова пожаловалась в Instagram Stories, что охрипла и теперь лечится по советам своих фолловеров. «Пью теплую воду, молочко, чай, но пока еще голос слабенький», – рассказала шепотом телеведущая.

Певица опубликовала селфи и подписала: «Как много можно интересного услышать, если замолчать».

В комментариях подписчики Бузовой пожелали ей выздоровления. Некоторые, наоборот, обрадовались, что телеведущая хоть на время замолчала: «Иногда Ольга Вам это полезно. Особенно где-то в обществе. Вас бывает очень много. Вы много говорите и невпопад».

Другие предположили, что Ольга стала меньше говорить из-за нового проекта «Роман с Бузовой». «…поэтому и молчит, там подписка о неразглашении», – пояснили пользователи. Один из комментаторов философски заметил: «А как много можно понять, если начать думать».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.06.18

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