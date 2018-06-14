Дело об изнасиловании в отношении Сталлоне направлено в прокуратуру

Прокуратура Лос-Анджелеса получила материалы уголовного дела в отношении американского актера и режиссера Сильвестра Сталлоне. Голливудскую звезду обвиняют в сексуальных домогательствах более чем 30-летней давности. Об этом пишет журнал Hollywood Reporter со ссылкой на представителя надзорного ведомства Грега Рислинга.

По словам Рислинга, полиция Санта-Моники передала дело Сталлоне в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения с последующим направлением материалов в суд. В ноябре 2017 года британский таблоид Daily Mail писал, что в 1986 году Сталлоне якобы изнасиловал 16-летнюю девушку. По словам предполагаемой потерпевшей, актер пригласил ее в номер отеля в Лас-Вегасе и заставил заниматься сексом с ним и его телохранителем. Актер отверг обвинения.

Месяцем позже источники издания TMZ сообщили, что женщина написала заявление на Сталлоне и направила его в полицию Санта-Моники. Стражи порядка провели расследование и передали дело в прокуратуру, которая должна определить, достаточно ли количество свидетельств для уголовного преследования актера.

В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в центре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики, напоминает РИА «Новости».

Лос-Анджелес, Иван Гридин

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