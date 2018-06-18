Волочкова изменила своему знаменитому шпагату и оконфузилась

Балерина Анастасия Волочкова продолжает радовать своих подписчиков фотографиями себя любимой. Ее знаменитый шпагат часто критиковали за излишнюю откровенность, но оказалось, что у звезды в запасе есть не менее странные позы.

На днях балерина опубликовала в Instagram новый снимок, на котором она сидит на лужайке своего дома с букетом цветов в руках. «Цвет настроения – это цвет новой влюбленности… У кого-то он синий, а у меня нежный и чувственный… И почерк цветов теперь тоже новый», – подписала пост Волочкова.

Однако поза Анастасии на снимке вызывает смешанные чувства. Дело в том, что артистка сидит за кустом, который прикрывает нижнюю часть тела, в результате из-за листвы торчат только голые ноги балерины. Создается ощущение, что она забыла надеть нижнюю часть наряда.

Впрочем, указать на двусмысленность снимка поклонники не могут, Волочкова в очередной раз закрыла возможность оставлять комментарии.

По всей видимости, балерина решила отдохнуть от шпагата, который она часто демонстрировала раньше. На другом фото звезда забралась на диван и встала на колени, держа в руках корзину с цветами. «Новые чувства диктуют новую радость. А без романтики жизнь скучна. И когда на сердце светло и душа переполнена эмоциями- мир вокруг играет самыми яркими красками», – написала Волочкова.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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