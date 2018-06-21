Российскую порнозвезду назвали самой красивой фанаткой ЧМ-2018

Россиянка, которую СМИ окрестили самой красивой болельщицей на чемпионате мира по футболу, оказалась звездой фильмов для взрослых. Помимо работы в порноиндустрии она снималась для Playboy и выиграла конкурс красоты «Мисс Москва – 2007».

У девушки множество псевдонимов – Натали Андреева, Annabell, Delilah G, Danica A. На самом деле ее зовут Наталья Немчинова, пишет The Sun. Впервые россиянку заметили на трибунах матча чемпионата Европы во Франции в 2016 году. Девушка привлекла к себе внимание журналистов, которые назвали ее самой сексуальной болельщицей из России.

Фото: The Sun

На ЧМ-2018 года Наталья также незамеченной не осталась, ее окрестили самой красивой футбольной фанаткой, а также включили в список самых ярких болельщиц, куда вошли девушки из разных стран мира.

Фото: The Sun

Увидев фотографии Натальи, пользователи попытались выяснить личность девушки и наткнулись на сайты для взрослых, где размещены видео, в которых она снималась. Поноресурсы характеризуют Наталью как раскованную модель и звезду свинг-вечеринок.

Кроме того, в 2007 году девушка была победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2007».

По некоторым данным, супруг Натальи – владелец сети фитнес-клубов «Зебра» Сергей Рощупкин. Девушка часто появляется в его обществе, пишет «Лайф». Стоит отметить, что репутация у заведений Рощупкина неоднозначная, так в интернете есть множество негативных отзывов, как от клиентов, так и от бывших сотрудников.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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