«Будет ходить в золоте и бриллиантах»: кандидат в мэры Москвы позвал замуж Бузову

Телеведущая Ольга Бузова давно страдает от одиночества, однако предприимчивая девушка использует неудачи в личной жизни на пользу карьере. Так в настоящее время она снимается в шоу, где несколько мужчин борются за ее внимание. Лидер группы «Коррозия Металла» Сергей «Паук» Троицкий заявил, что может помочь Бузовой найти олигарха, и даже сам готов повести ее под венец.

Журналисты издания Daily Storm обзвонили несколько звезд, чтобы выяснить, готов ли кто-то из них избавить певицу от одиночества. Многие от предложения отказались, а Сергей Троицкий, напротив, с энтузиазмом отнесся к этой идее.

«Бузовой нужен олигарх, но, посудите сами, какой олигарх ей заинтересуется? Для таких она, как говорил Путин, девушка с низкой социальной ответственностью, – заявил Паук. – Чтобы повысить свой статус, Ольге надо выступать в секс-шоу «Коррозии металла»! Олигарх увидит ее, беснующуюся голой в лучах прожекторов, и сразу захочет, чтобы она вышла за него замуж!».

Впрочем, Троицкий и жениться на Бузовой готов. Он предложил девушке распить с ним «крымского портвейна», а дальше «все что угодно может получиться». «К тому же жених я хороший, кандидат в мэры Москвы. Глядишь, Ольга Бузова станет супругой градоначальника и, как Елена Батурина, сможет заниматься собственным бизнесом. Будет ходить в золоте и бриллиантах!» – заключил музыкант.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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