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Пятница, 13 июля 2018, 10:45 мск

Новости Бульварное чтиво

Отец футболиста Дениса Черышева рассказал о шансах Бузовой выйти замуж за его сына

Фото: www.instagram.com/buzova86/

Отец игрока сборной России Дениса Черышева, главный тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев заявил, что у певицы и телеведущей Ольги Бузовой нет никаких шансов выйти замуж за его сына.

Ранее, после четвертьфинального матча Россия – Хорватия на ЧМ-2018 Бузова в своем инстаграме поблагодарила российскую команду за красивый футбол и самоотверженность и объявила о готовности стать женой Черышева-младшего, открывшего счет в матче с хорватами. «Меня не смущает разница в возрасте. Я без макияжа выгляжу на 18. Денис, до связи. Ты попал в хит-парад моих мыслей. Жду звонка», – заявила телеведущая.

Черышев-старший, комментируя слова Бузовой, заявил, что его сын «не занимается светскими мероприятиями», и поэтому она «даже на шаг не может приблизиться к нему в этом плане». «Шансы отсутствуют вообще. Он не участвует в таких мероприятиях, поэтому и забил четыре гола на Чемпионате мира», – приводит слова отца футболиста издание «В городе N».

Напомним, чуть больше двух лет назад Бузова рассталась со своим мужем футболистом Дмитрием Тарасовым. Спортсмен закрутил роман с моделью Анастасией Костенко, затем женился на ней. Сейчас пара ждет ребенка. Бузова же погрязла в работе и периодически жалуется на отсутствие личной жизни.

Денис Черышев около двух лет встречается с 24-летней адвокатом Кристиной Кобе, с которой он познакомился в Испании.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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