«Я согласна»: Бузова нашла мужа среди футболистов сборной России (ВИДЕО)

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила о готовности выйти замуж за полузащитника сборной России и испанского «Вильярреала» Дениса Черышева после того, как он забил красивейший гол в ворота Хорватии. Об этом она заявила в своем Instagram, записав соответствующее видеообращение к футболисту.

«Денис Черышев, я согласна выйти за тебя замуж. Ты, кстати, симпатичный. Меня не смущает разница в возрасте. Я без макияжа выгляжу на 18. Денис, до связи. Ты попал в хит-парад моих мыслей. Жду звонка», – сообщила экс-звезда «Дома-2». По ее словам, подруги одобрили ее выбор.

Отметим, что между Бузовой и Черышевым разница в пять лет: певице исполнилось 32 года, спортсмену 27 лет.

В другом посте, посвященном игре России против Хорватии, Бузова поблагодарила сборную РФ за игру, за красивый футбол и самоотверженности, заметив, что «мой так-то @cheryshev90 гол забил».

Комментаторы оказались не в восторге от предложения телеведущей: «Тебе Денис не светит! Он душевный, богобоязненный и порядочный Мужчина, у которого уже есть Любимая девушка!!!», –« Он не свободен, так что пролет)», «Денис не согласен».

Напомним, чуть больше двух лет назад Бузова рассталась со своим мужем футболистом Дмитрием Тарасовым. Спортсмен закрутил роман с моделью Анастасией Костенко, затем женился на ней. Сейчас пара ждет ребенка. Бузова же погрязла в работе и периодически жалуется на отсутствие личной жизни.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.07.18

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