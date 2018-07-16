Бритни Спирс устроила случайный стриптиз во время концерта

Зрители на концерте американской певицы Бритни Спирс стали свидетелями случайного оголения. Грудь поп-звезды не удержалась в тесном бюстгальтере и вырвалась на свободу.

Курьезный случай произошел во время концерта в городе Оксон Хилл (штат Мэриленд), пишет Cosmopolitan. В какой-то момент костюм Бритни немного соскользнул, обнажив сосок звезды. Певица пыталась поправить одежду, но что-то пошло не так, Спирс решила продолжить выступление в таком виде.

Скрин YouTube, Salvatore Bellamo

Случайный стриптиз попал на видео, которое разметили на YouTube, но чуть позже ролик удалили из-за обращения правообладателя.

Стоит отметить, что подобные неурядицы уже случались с Бритни Спирс ранее. Так в прошлом году грудь певицы выскочила из комбинезона в момент, когда она выступала с песней Work Bitch. Осенью 2016 года на костюме звезды сломалась молния и оголила спину артистки.

Оксон Хилл, Служба информации РИА «Новый День»

Оксон Хилл. Другие новости 13.07.18

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