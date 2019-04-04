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Четверг, 4 апреля 2019, 13:11 мск

Новости Бульварное чтиво

Бритни Спирс попала в клинику из-за проблем с психикой

www.instagram.com/britneyspears/

Американская певица Бритни Спирс проходит курс лечения в психиатрической клинике. Душевное равновесие звезда потеряла из-за болезни отца.

По данным инсайдеров, певица сильно переживала за своего отца Джеймса, который не так давно перенес две операции. После второго хирургического вмешательства у него возникли осложнения.

Спирс легла в лечебницу неделю назад и пробудет там около месяца, пишет портал TMZ со ссылкой на источники.

У Бритни Спирс и раньше были проблемы со здоровьем. В 2007 году после развода с Кевином Федерлайном певица стала употреблять алкоголь и наркотики, закатывала публичные скандалы. В 2009 году Спирс взяла себя в руки, вернулась на сцену и записала еще несколько альбомов. На своих страничках в социальных сетях звезда пропагандирует здоровый образ жизни и выкладывает ролики, в которых показывает, как упорно она тренируется, чтобы поддерживать форму.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

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