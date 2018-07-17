Бузова укажет путь автомобилистам: певица подарила свой голос навигатору

Звезда реалити-шоу Ольга Бузова подарила свой голос помощнику автомобилистов «Яндекс.Навигатору». Разработчики обещают, что сервис не только заговорит голосом певицы, но и сами фразы будут видоизменены в стиле знаменитости.

Для озвучки «Яндекс.Навигатора» Ольге Бузовой пришлось произнести 100 фраз. В общей сложности на запись ушло около четырех часов, сообщает портал Super. Услышать своего кумира в собственной машине поклонники смогут в августе.

Примечательно, что Бузова не просто произносила стандартные фразы, некоторые из них были изменены. Например, вместо классического «найден более быстрый маршрут» будет звучать строчка из песни артистки: «Люди не верили, но я нашла маршрут короче».

Отмечается, что Бузова стала первой женщиной, озвучившей навигатор. Ранее путевой помощник говорил голосами режиссера Федора Бондарчука, юмориста Гарика Харламова, репера Басты, трансформера Оптимуса Прайма, ведущего Василия Уткина и других селебрити.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.07.18

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