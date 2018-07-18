Цыганова переоденет Бузову и направит участников «Дома-2» на путь истинный

Певица Вика Цыганова намерена принять участие в реалити-шоу «Дом-2». Впрочем, звезда сразу заявила, что строить свою любовь на проекте не собирается, так как счастлива замужем, она преследует совсем иные цели.

Осенью Цыганова отпразднует юбилей – 55 лет. Однако, по мнению певицы, на пенсию ей пока рано. Вика готовится представить коллекцию одежды, а также дать большой концерт в столице. Кроме того, Цыганова хочет поучаствовать в шоу «Дом-2», сообщает портал Dni.Ru.

«Романы с молодыми красавцами я там крутить не планирую. Потому что мужу не изменяю, – заявила певица на фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», который в эти дни завершается в Беларуси. – Наоборот, буду говорить участникам о семейных ценностях, рассказывать о православной культуре. Я хочу пообщаться с проблемными людьми, которые не такие, как все. Посмотрю, как они живут».

Цыганова уверена, что ей не только удастся подружиться с главной звездой телепроекта Ольгой Бузовой, но и помочь одинокой девушке найти суженого. Не исключено, что под влиянием новой наставницы Бузовой придется сменить имидж.

«Она всегда так странно одевается, потому что хочет привлечь к себе внимание, – отметила Цыганова. – Иногда хочется таких людей утешить, прижать к себе. Уверена, мы найдем общий язык».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.07.18

Экс-депутат пермского заксобрания приговорен к колонии за избиение диджея. / Бузова укажет путь автомобилистам: певица подарила свой голос навигатору. / ВОЗ приравняла сексуальную зависимость к болезни. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»