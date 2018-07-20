Балерину Волочкову оставили в Турции без одежды

Балерина Анастасия Волочкова прилетела на отдых в Турцию и тут же порадовала поклонников новым снимком на берегу моря в стиле ню. Однако в этот раз обнажение оправдано – багаж звезды потеряли.

Волочкова часто выкладывает «голые» фото в своем Instagram, шокируя подписчиков. Очередной отпуск танцовщицы без этого не обошелся. Балерина присела на берегу, скрестила ноги и руками прикрыла грудь. Создается впечатление, что одежды на звезде не вовсе. «Когда вы прилетели, а багаж нет», – подписала публикацию Анастасия.

Несколько часов спустя балерина запостила еще один снимок, на котором она вновь обнажена, сидит в плетенном подвесном кресле и прикрывает грудь букетом цветов.

Стоит отметить, что выразить своих восторгов кумиру поклонники не смогут, Анастасия закрывает возможность оставлять комментарии под публикациями.

Анталья, Служба информации «Новый День»

Анталья. Другие новости 19.07.18

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