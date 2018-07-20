«Петь не умеет, голос омерзительный»: Земфира обрушилась на Монеточку и Гречку

Земфира оценила творческие способности молодых исполнительниц Гречки (Анастасии Ивановой) и Монеточки (Елизаветы Гырдымовой). По мнению рок-легенды, девушки не умеют петь, а тексты их композиций не убедительны. Нелестный отзыв появился в социальных сетях. Фанаты Земфиры предположили, что ее страницу могли взломать.

«Выскажу мнение. Гречка – очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно – петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка – отличные тексты! Нормально выглядит в отличие от Гречки, но голос – омерзительный, вокальный тембр, тот же инструмент, если он приятен, можно петь всякую чушь. Пример: Жанна Агузарова. Удачи обеим», – написала Земфира в официальной группе «ВКонтакте».

Пользователи предположили, что исполнительницу разозлило сравнение Гречки и Монеточки с ней и Ренатой Литвиновой, которое прозвучало после недавнего совместного интервью молодых артисток. «Мне честно кажется, что Настя покруче будет, чем Земфира. Земфира – очень сложный человек, закрытый, непонятный», – заявила тогда Монеточка. Некоторые предположили, что завление от лица Земфиры сделали хакеры, взломавшие ее аккаунт.

Слова о бездарности кумиров молодежи вызвали волну возмущения среди поклонников юных исполнительниц. В свою очередь Гречка поблагодарила Земфиру за мнение и отметила, что уважает ее творчество.

Москва, Служба информации «Новый День»

Москва. Другие новости 20.07.18

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