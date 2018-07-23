Бузова похвасталась колечком на безымянном пальце

Телеведущая Ольга Бузова давно одинока и не скрывает, что страстно желает встретить свою половинку. Девушка даже снимается в телешоу, где парни сражаются за ее руку и сердце. Сама Ольга подогревает интерес к своей личной жизни, в которой, судя по последним публикациям в соцсетях, наметились значительные изменения.

Поводом для слухов послужил пост Бузовой в Instagram. Певица предложила фолловерам высказаться, идет ли ей красная помада. Но пользователей больше заинтересовало кольцо на безымянном пальце звезды.

В комментариях фанаты тут же забросали Бузову расспросами о возможной помолвке или даже свадьбе. Впрочем, телеведущая раскрывать тайны не стала.

Во второй раз Бузова появилась с кольцом на том же пальце во время съемок «Дома-2». Девушка предупредила, что для зрителей подготовили кое-что интересное. «Надеюсь вам понравится», – подписала публикацию Ольга.

Напомним, Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым более полутора лет назад. Девушка ушла с головой в работу, о чем часто упоминает в своих интервью. Во время чемпионата мира по футболу Ольга заявила о готовности выйти замуж за полузащитника сборной России и испанского «Вильярреала» Дениса Черышева после того, как он забил красивейший гол в ворота Хорватии. Однако Денис оказался не свободен, он около двух лет встречается с 24-летней адвокатом Кристиной Кобе.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.07.18

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