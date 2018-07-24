Навка показалась в купальнике и породила слухи о беременности

Татьяна Навка часто публикует в социальных сетях фото в купальниках. Фигуристка находится в прекрасной форме и не скрывает, что продолжает заниматься спортом, чтобы поддерживать стройность. Однако один из последних постов заставил пользователей предположить, что звезда ожидает третьего ребенка.

Навка опубликовала фото с курорта в пляжном комплекте. На фигуристке розовый купальник и халат в тон. Образ был дополнен соломенной шляпой с большими полями и пляжной сумкой.

Фолловеры тут же отметили, что Навка выглядит счастливой и буквально светится. Некоторые подписчики углядели округлившийся животик и тут же предположили, что Татьяна беременна. Один из пользователей даже указал срок – три с половиной недели.

Напомним, что у фигуристки есть две дочери – Александра от первого мужа Александра Жулина и Надежда – от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Ранее Навка не раз заявляла, что не исключает появление в семье еще одного малыша.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.07.18

В египетском зоопарке домашнего осла перекрасили под зебру. / Бузова похвасталась колечком на безымянном пальце. / «Петь не умеет, голос омерзительный»: Земфира обрушилась на Монеточку и Гречку. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»