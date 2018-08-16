Народной артистке России угрожает фанат-вымогатель

Актриса театра «Ленком» Татьяна Кравченко опасается за собственную безопасность после того, как назойливый поклонник, не добившись расположения звезды, начал ей угрожать. 64-летняя женщина была вынуждена обратиться к правоохранителям.

По словам самой артистки, первые СМС-сообщения с угрозами она получила 1 августа. Неизвестный также вымогал у Кравченко деньги, требуя перевести ему 10 тысяч рублей. При этом лично преследователь с актрисой не встречался.

15 августа Кравченко обратилась в полицию. Стражи порядка организовали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Татьяна Кравченко известная зрителю по роли Валюхи в сериале «Сваты», в котором она снимается уже больше 10 лет. Кроме того, актриса сыграла более 30 ролей в театре и 130 в фильмах и сериалах. В 2002 году Кравченко присвоили звание Народной артистки РФ, а в 2014-м она была награждена Орденом Почета за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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