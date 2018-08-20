Готовится к семейной жизни? Ольга Бузова сменила имидж

Ольга Бузова предстала в новом образе. Телеведущая сменила прическу, отказавшись от длинных волос. Большинство подписчиков певицы в соцсетях новый имидж одобрили.

Фото с новой стрижкой Бузова опубликовала в своем Instagram. Телеведущая вернулась в Москву из концертного тура по городам России.

Фолловеры в большинстве своем смену имиджа одобрили, заметив, что новая прическа Бузовой очень идет, делая образ мягким и нежным. Некоторые заметили, что девушка не зря избавилась от накладных прядей и теперь выглядит моложе.

Напомним, Ольга Бузова недавно завершила съемки теле-шоу, в котором несколько претендентов боролись за ее внимание. Как известно, певица уже около двух лет свободна. По словам самой телеведущей, она заменила личную жизнь работой, но не теряет надежды встретить свою вторую половинку.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.08.18

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