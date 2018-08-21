Валерий Меладзе собирается стать полноправным грузином

Валерий Меладзе обратился к правительству Грузии с просьбой предоставить ему гражданство. У певца действительно есть шансы получить грузинский паспорт, благодаря поправкам в закон «О гражданстве», которые вступили в силу 15 августа.

Свою просьбу Меладзе направил в Министерство юстиции Грузии, пишет Georgian News Agency. Изменения в законодательстве позволяют уроженцам страны восстановить грузинское гражданство, которое было утрачено из-за получения гражданства другого государства. Сделать это можно до 31 декабря 2020 года.

При этом проситель должен обладать некоторыми навыками, например, знать грузинский язык. Получение гражданства Грузии не сопровождается лишением гражданства другой страны. Таким образом, у певца может быть двойное гражданство.

Валерий Меладзе родился в Батуми, там же получил музыкальное образование, в вуз поступил уже на Украине, где учился с братом Константином. После переезда в Москву Валерий стал гражданином России.

Тбилиси, Служба информации РИА «Новый День»

Тбилиси. Другие новости 20.08.18

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