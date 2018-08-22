Волочкова на шпагате едва не свалилась в море

Балерина Анастасия Волочкова очень рисковала, исполняя свой коронный номер – поперечный шпагат. Звезда растянулась на узком каменном ограждении, и, как она сама сказала, при этом чуть было не упала в море.

В этот раз Волочкова наслаждается отдыхом на греческом острове Корфу и публикует в своем Instagram снимки в купальнике и без. Балерина всегда подчеркивает, что добиться такой растяжки ей помогают усердные тренировки.

Афины, Служба информации РИА «Новый День»

Афины. Другие новости 22.08.18

В Африке обнаружили львов-геев и сняли на видео. / Валерий Меладзе собирается стать полноправным грузином. / Подписчики Водонаевой раскритиковали ее за попытку сбыть поношенные туфли. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»