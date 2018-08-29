«Одна голова осталась»: Басков шокировал поклонников болезненной худобой

Николай Басков сильно похудел, чем испугал своих поклонников. Пользователи в соцсетях предположили, что он специально голодает, из-за чего стремительно теряет вес.

В своем Instagram Басков опубликовал пост, в котором сообщил, что возвращается на телеэкраны в качестве ведущего «Субботнего вечера». На фото певец в темном костюме, очевидно, что он избавился от нескольких килограммов.

Однако такое преображение не всем пришлось по вкусу. «Чёт похудел что ли? Одна голова осталась», «Николай тощенький. Жалко мужика. Довели», «Коля ешь что-нибудь, а то сдохнешь)))», – пишут подписчики в комментариях.

Впрочем, поклонники Баскова поддерживают его и считают, что в таком виде он выглядит моложе: «Коля, что ты с собой сотворил, ты в потрясной форме… респект».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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