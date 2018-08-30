«Косынка на голове, а грудь наружу»: Волочкова ходит в церковь в откровенных нарядах

Анастасия Волочкова вновь разгневала своих подписчиков, поделившись фотографиями своего похода в храм. По мнению пользователей, балерина надела совсем неподходящий к этому случаю наряд.

В своем Instagram Волочкова опубликовала фото у Никольского храма, который она посещает регулярно. Танцовщица надела платье в пол и повязала на голову платок. Фолловеры звезды обратили внимание на то, что ее грудь слишком оголена для похода в церковь.

«Ну, вот тут конечно красива. Но не для храма сей прикид», «С сисами наперевес и ...в храм», «Косынка на голове, а грудь наружу, не по-христиански это!» – написали разгневанные пользователи.

Анастасию им убедить не удалось. На следующий день она выложила еще одно фото у иконостаса, и в этот раз на балерине был сарафан, в разрезе которого без труда можно разглядеть внушительную грудь. Впрочем, возможность оставлять комментарии к новому посту спустя некоторое время Волочкова все же закрыла.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.08.18

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