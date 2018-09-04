Грабители вынесли из дома Анастасии Заворотнюк украшений на 1 млн рублей

В дом звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк пробрались грабители и украли сумку с драгоценностями. По словам актрисы, бандиты были вооружены. Ущерб она оценила в 1 млн рублей.

Злоумышленники проникли в трехэтажный особняк в поселении Марушкинское в Новомосковском. Они забрали сумку, в которой были два браслета, серьги, кольцо из белого золота с бриллиантами, а также 20 тысяч рублей.

При этом коттедж находится под охраной. Супруг Анастасии Петр попытался остановить налетчиков, но те скрылись с награбленным.

Актриса обратилась в полицию. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей.

Стоит отметить, что ранее дом Заворотнюк дважды подвергался вооруженному нападению злоумышленников.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.09.18

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