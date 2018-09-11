Американка украла и съела ветчины на 9 тысяч долларов

Руководство супермаркета обвинило одну из сотрудниц в краже ветчины, оценив ущерб в 9 тысяч долларов. Женщина несколько лет съедала ежедневно несколько ломтиков дорогого продукта.

История произошла в округе Тускарауас штата Огайо (США). Сотрудницу супермаркета уличили в том, что каждый день на ланч она брала несколько ломтиков ветчины из холодильника и съедала их.

Владельцы магазина умножили стоимость ежедневной порции на восемь лет, которые женщина отработала в супермаркете, и оценили сумму ущерба в 9 тысяч долларов.

Местные СМИ написали, что сотруднице грозят обвинения в хищении в особо крупном размере. Однако шериф округа Орвис Кэмпбелл считает, что прокурор, ознакомившись с деталями этого дела, не будет предъявлять обвинения в столь серьезном преступлении.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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