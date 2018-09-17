Российские дизайнеры выпустили шубу с тюремными татуировками

Дизайнеры российского бренда «Меха Екатерина» предложили женщинам облачиться с норковое пальто с необычным принтом – шуба украшена изображениями, которые заключенные набивают в виде татуировок.

По словам главы модного дома Екатерины Акхузиной, пальто входит в капсульную коллекцию. В ней также представлены куртки и жилет, выполненные из меха норки, лисицы, каракуля и каракульчи.

В рекламной компании приняла участие актриса Роза Хайруллина, известная зрителю по фильмам и сериалам «Орда», «Училка» и «Ольга», а также театральным постановкам.

«Когда я задумала этот проект – меня в первую очередь зацепила харизма и нестандартная внешность Розы, ее легкая андрогинность: она и чуть-чуть мужчина, и очаровательная женщина», – отметила Акхузина.

Шуба с имитацией тюремных татуировок является центром линейки. Она украшена надписями – «Не верь, не бойся, не проси», «Кто понял жизнь – тот не спешит», «Человек человеку волк», а также изображением куполов и солнца.

Стоимость мехового пальто – 425 тысяч рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.09.18

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