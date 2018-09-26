Бузову обвинили в обмане на 12 млн рублей

Ольга Бузова оказалась в центре скандала. Девушка продвинула в соцсетях акцию, организаторы которой собрали деньги и исчезли, не выполнив обещаний.

По условиям конкурса победителю полагался автомобиль Mercedes-Benz E-Class. Спонсировали акцию блогеры, каждый из них выложил от 50 до 100 тысяч рублей, им пообещали привлечь по 150 тысяч подписчиков. По информации агентства Life, организаторы привлекли не менее 150 спонсоров и в общей сложности собрали около 12 млн рублей.

Бузова разместила на своей странице в Instagram информацию об акции, участники должны были сделать репост и подписаться на странички спонсоров.

Несколько дней спустя блогеры пожаловались на то, что подписчиков не прибавляется. Выяснилось, что информацию об акции пользователи приняли за спам. В результате страничка попала в черный список, а затем и вовсе была заблокирована.

В результате спонсоры остались без денег и без подписчиков. Блогеры понимают, что сама Бузова не причастна к обману, но обвиняют певицу в том, что она продвинула мошенников, поручившись за них своим именем.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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