Певица Максакова тайно вышла замуж и подала в суд на нового супруга

Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве весной прошлого года, Мария Максакова вновь вышла замуж и уже успела поссориться с новым супругом из-за продажи квартиры.

Оперная певица обратилась с иском в Пресненский суд Москвы. Она обвинила своего мужа Далхата Халаева в незаконной продаже квартиры, которую сама преподнесла жениху в качестве свадебного подарка.

Истица утверждает, что супруг не посоветовался с ней, прежде чем продавать недвижимость. Она не давала ему разрешения на отчуждение совместно нажитого имущества и требует аннулировать сделку, передает «МК.ru».

Ответчиками по иску выступают Халаев, а также покупатель квартиры уроженец Ингушетии Мурат Мержоев, который, по данным издания, значится в базе судебных приставов и не платит по долгам.

Стоит отметить, что Максакова уже пыталась судиться с дочерью Вороненкова Екатериной и бывшим следователем СКР Денисом Панаитовым. Тогда певица также требовала расторжения договора купли-продажи другой квартиры. Это дело Максакова проиграла.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.09.18

Анджелина Джоли кардинально изменила имидж ради новой роли. / Ученые расшифровали дату апокалипсиса, предсказанную Ньютоном. / Бузову обвинили в обмане на 12 млн рублей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»