Певица Марина Хлебникова обнаружила труп бывшего мужа

Звезда российской эстрады 90-х годов Марина Хлебникова обнаружила труп первого супруга в московской квартире. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей «Москва».

По словам собеседника, предположительно, 51-летний мужчина свел счеты с жизнью в квартире в столичном районе Северное Бутово. На личном компьютере покойного нашли предсмертную записку.

Следователи проводят проверку произошедшего. Тело доставили в морг.

Марина Хлебникова является заслуженной артисткой России. Ее хиты «Мой генерал», «Чашка кофию», «Солнышко мое, вставай» в 1990-е годы пела вся страна. Первым мужем певицы был музыкант Антон Логвинов, вместе они прожили десять лет, однако официально брак заключен не был.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.09.18

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