СМИ: Елизавета II собирается уступить трон сыну

По данным британских СМИ, в 2022 году королева Елизавета II собирается отойти от дел и уступить трон сыну – принцу Уэльскому Чарльзу.

Журналист Роберт Джобсон, который освещает дела королевского двора, назвал дату ухода Елизаветы в своей книге «Чарльз в 70 лет: Размышления, надежды и мечты». По его мнению, королева в 95 лет отойдет от дел и «сделает наследника принцем-регентом», пишет таблоид The Mirror.

«Чарльз станет королем во всех смыслах этого слова, однако формально Елизавета II продолжит служить своему народу до самой смерти», – говорится в публикации.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего отца, короля Георга VI. Она является самым долгоправящим монархом за всю историю Великобритании, а также наиболее долгоживущим.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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