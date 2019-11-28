Елизавета II в очередной раз пообещала досрочно уступить трон

Наследник престола Великобритании – принц Уэльский Чарльз – встретился со своим отцом для обсуждения досрочного перехода к нему престола. Он получает статус принца-регента и возьмет на себя управлением делами Букингемского дворца в связи с тем, что 93-летняя королева намерена сложить полномочия в течение 18 месяцев. Об этом пишет The Daily Mail.

Издание сообщает, что Елизавета II планомерно сокращает число публичных мероприятий со своим участием. Так, если в 2016 году таких было 332, то в прошлом году таковых было уже 283. Принц Чарльз в свою очередь в 2018 году участвовал в 507 мероприятиях в качестве представителя монархии.

Вчера, 27 ноября, принц Чарльз вернулся на родину из официального тура по Новой Зеландии и Соломоновым островам. Наблюдатели полагают, что Чарльз проведет в семейном поместье несколько дней в компании стремительно слабеющего в силу 98-летнего возраста отца Филиппа, чтобы получить от него наставления и напутствия.

Как писал «Новый День», Елизавета II в октябре прошлого года уже заявляла о намерении отойти от дел и уступить трон сыну. Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет, после кончины своего отца, короля Георга VI. Она является самым долгоправящим монархом за всю историю Великобритании, а также наиболее долгоживущим.

Последний принц-регент был назначен в Букингемском дворце в 1811 году после того, как король Георг III перенес психическое заболевание. Известный как Принни, будущий король Георгий IV, запомнился современникам алкоголизмом, обжорством и содержанием нескольких любовниц одновременно.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 28.11.19

В Таиланде утонул российский турист. / Нафтогаз обвинил Германию в «удушении Украины» и предупредил о последствиях. / «Призыв к убийству»: сербский журнал «взял на мушку» президента страны. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»