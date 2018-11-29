Еще пять женщин обвинили в домогательствах режиссера Люка Бессона

Еще пять женщин выступили с обвинениями в сексуальных домогательствах в отношении французского режиссера Люка Бессона.

По данным издания Mediapart, все потерпевшие работали с Бессоном на съемках фильмов, либо обучались в его киностудии Cite du Cinema. Один из случаев произошел в 2016 году на съемочной площадке киноленты «Валериан и город тысячи планет».

Бывшая ассистентка режиссера заявила, что постоянно подвергалась харассменту на работе. Кроме того, о неподобающем поведении Бессона сообщила сотрудница основанной режиссером компании EuropaCorp.

Театральный продюсер Карин Айземберт рассказала о домогательствах со стороны Бессона в 1995 году. По словам женщины, режиссер приставал к ней в номере отеля, где проводил кастинг.

Ранее четыре женщины заявили, что подверглись насилию со стороны кинодеятеля. Сам режиссер категорически отвергает все обвинения.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

Париж. Другие новости 26.11.18

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