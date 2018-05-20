Режиссер «Пятого элемента» оказался в центре секс-скандала

Знаменитый кинорежиссер Люк Бессон, снявший фильмы «Пятый элемент», «Леон» и ряд других известных картин, стал фигурантом скандала об изнасиловании. Парижская полиция начала расследование по жалобе актрисы, имя которой не называется.

По данным зарубежных информагентств, речь идет об инциденте в отеле «Бристоль» в Париже с женщиной 27 лет. Актриса утверждала, что состояла с Бессоном в отношениях около двух лет, и пожаловалась на принуждение к близости, которое было связано с работой, передает «Русская служба Би-Би-Си».

По версии радио Europe 1, которое первым сообщило об обвинении, женщина пожаловалась, что «выпила чашку чая, почувствовала себя плохо и потеряла сознание», а пришла в себя во время нападения сексуального характера.

Между тем представитель Бессона категорически опроверг обвинения, выдвинутые против кинорежиссера. «Люк Бессон категорически отрицает эти фантастические обвинения», – заявил юрист режиссера Тьерри Маремберт. Он добавил, что Бессон знает женщину, подавшую жалобу, но «никогда не вел себя ненадлежащим образом по отношению к ней».

59-летний Бессон женат на кинопродюсере Виржинии Силла, у режиссера трое детей от нее и двое от предыдущих браков.

Режиссер, продюсер и сценарист, Бессон прославился, благодаря таким картинам, как «Голубая бездна», «Леон», «Подземка» и «Пятый элемент». Одна из его последних работ – научно-фантастический эпос «Валериан и город тысячи планет», где главные роли исполнили Дейн Дехан и Кара Делевинь.

Париж, служба информации РИА «Новый День»

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