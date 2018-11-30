Голая Волочкова села на шпагат в снег

Балерина Анастасия Волочкова вернулась к исполнению своего фирменного шпагата. Однако в этот раз звезде удалось удивить своих подписчиков весьма экстремальными условиями, в которых она выполнила упражнение.

Новая публикация в Instagram балерины шокировала поклонников балерины. Дело в том, что на снимках обнаженная Волочкова, прикрытая только банным веником, сидит на шпагате на снегу.

«В жару и стужу жгучую. Всем, кто скучал по фирменному шпагату, посвящается», – подписала балерина фото.

Подписчики встревожились о здоровье танцовщицы и посоветовали ей впредь не повторять экстремальный трюк.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.11.18

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