Голая Волочкова села на шпагат в снег

Балерина Анастасия Волочкова вернулась к исполнению своего фирменного шпагата. Однако в этот раз звезде удалось удивить своих подписчиков весьма экстремальными условиями, в которых она выполнила упражнение.
Новая публикация в Instagram балерины шокировала поклонников балерины. Дело в том, что на снимках обнаженная Волочкова, прикрытая только банным веником, сидит на шпагате на снегу.
«В жару и стужу жгучую. Всем, кто скучал по фирменному шпагату, посвящается», – подписала балерина фото.
Подписчики встревожились о здоровье танцовщицы и посоветовали ей впредь не повторять экстремальный трюк.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 29.11.18
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