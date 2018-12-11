Ксения Собчак уходит с поста главреда глянцевого журнала

Ксения Собчак покидает пост главного редактора журнала L'Officiel. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, причину ухода телеведущая не раскрывает.

Собчак опубликовала несколько обложек глянца, а также сообщила, что октябрьский номер станет последним, выпущенным под ее руководством. «Для меня работа в #ACMG была невероятным опытом не только восьмилетнего главредства (вначале в SNC, а потом в Lofficiel), но и настоящим «тренажером духа» общения с начальством», – написала Ксения.

Собчак занимала пост главного редактора L'Officiel с 2014 года. Временно она оставляла руководство журнала во время выборов президента России, на которых была кандидатом.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.12.18

В Австралии умер знаменитый кенгуру-качок Роджер. / Дмитрий Киселёв собирает рэп-фестиваль на большом нудистском пляже в Коктебеле. / Россиянин Жерар Депардье пропишется в Новосибирске. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»