Голая Анастасия Волочкова упала в сугроб

Балерина Анастасия Волочкова вернулась из жарких стран и по традиции пошла в баню, после которой опубликовала снимок в снегу. Обнаженная танцовщица прикрылась лишь банным веником.

Балерина написала на своей странице в Instagram, что отдыхала на Мальдивских островах, «но, вернувшись домой, сразу же окунулась в этот белый пушистый снег». «Как же я люблю быть дома», – подытожила Волочкова.

Стоит отметить, что это не первый снимок артистки в экстремальных условиях. Ранее она заставила поволноваться своих фолловеров, когда опубликовала фото, где она сидит в снегу в своей фирменной позе – на поперечном шпагате.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.01.19

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