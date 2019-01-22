«Кто талантом небогат, делайте везде шпагат»: Шнуров в стихах прошелся по Волочковой

Музыкант Сергей Шнуров опубликовал стихи, посвященные балерине Анастасии Волочковой и ее любви к исполнению шпагата в купальнике.

«Кто талантом небогат. Ну, а че такова? Делайте везде шпагат, как Н. Волочкова. Зашумит и вам прибой. Бросьте мысли тяжки. В ситуации любой. Раздвигайте ляжки», – написал лидер группировки «Ленинград» в Instagram.

Шнуров выразил мнение, что снимки в такой позе помогут завоевать популярность у подписчиков. В доказательство, музыкант опубликовал фото, где он сидит на бортике бассейна, широко расставив ноги. Буквально за несколько часов публикация собрала около 200 тысяч лайков.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 21.01.19

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