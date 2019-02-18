Звезду «Интернов» подстрелили на съемках клипа

Российский актер Дмитрий Митюрич был вынужден обратиться к врачам после инцидента на съемках клипа в Москве. В ходе съемок артист получил ранение из помпового ружья, сообщает телеканал «360», ссылаясь на источник в полиции.

Звезда отечественных сериалов обратился за медицинской помощью в одну из столичных поликлиник накануне вечером. По словам актера, во время съемок клипа пиротехники ошиблись с расчетом заряда и расстояния выстрела из помпового ружья. В результате Митюрич получил ожоги правого плеча и тела первой и второй степени.

Правоохранители проводят проверку по факту инцидента.

В актерской карьере Дмитрия Митюрича участие в почти двух десятках сериалов. Наибольшую известность ему принесла роль в «Интернах».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.02.19

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