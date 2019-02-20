Жена Аршавина пожаловалось на мужа в ФСБ

Жена известного российского футболиста Андрея Аршавина Алиса пожаловалась на своего мужа заявление в управление Федеральной службы безопасности. Согласно копии документа, который опубликовал портал Super, Аршавин якобы «угрожает ей по телефону, путем направления СМС, пугает ее лишением свободы («тюрьмой»)» с 15 декабря.

«Хочу отдельно отметить, что обоснованность моих страхов за свою жизнь подтверждается тем, что по месту моего фактического проживания *** неизвестные мне люли на автомобиле подъезжали к моему дому примерно в одно и то же время с 22:00 до 1:00. Из автомобиля выходили 1-2 человека и указывали на мой дом. Важно, что все эти события происходили в одно и то же время с получением мной СМС-сообщений с угрозами и вымогательством, в связи с чем, я полагаю, что эти события связаны между собой», – говорится в заявлении.

При этом жена Аршавина утверждает, что в декабре ее муж якобы пришел на встречу с ней в сопровождении неизвестных мужчин, один из которых показал удостоверение УФСБ. Она потребовала установить, на каком основании действовали представители ведомства, и провести должностную проверку о законности их действий.

Напомним, Андрей и Алиса Аршавины поженились в сентябре 2016 года. В феврале 2017-го у них родилась дочь.

Ранее стало известно, что супруги разводятся. Аршавина также написала заявление в полицию, где она утверждала, что муж пытается ее запугать SMS-сообщениями с угрозами лишить свободы и возбудить уголовные дела. Адвокат Аршавиной Александр Добровинский заявил, что спортсмен забрал у нее автомобиль и потребовал миллион евро.

Андрей Аршавин – экс-игрок санкт-петербургского «Зенита» и бывший капитан сборной России. Футбольную карьеру он уже завершил.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.02.19

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