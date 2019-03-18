С Киркорова требуют 272 млн рублей за украденные песни

Французский музыкант Дидье Маруани подал иск в Таганский районный суд города Москвы на 272 млн рублей против Филиппа Киркорова. Лидер группы Space обвиняет певца в плагиате.

«Иск предъявлен в связи с нарушением авторских прав французского исполнителя Дидье Маруани. Эти права нарушены Киркоровым Филиппом Бедросовичем, композитором Егором Попковым, а также принадлежащими им компаниями», – цитирует адвоката истца RNS.

Стоит отметить, что три года назад группа Space уже пыталась судиться с Киркоровым. Однако тогда Мосгорсуд вернул иск о защите авторского права через неделю после подачи заявления.

Сам Маруани утверждает, что исполненная поп-королем российской сцены песня «Жестокая любовь» является переработкой композиции Symphonic Space Dream.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.03.19

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