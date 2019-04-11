Волочкова предложила недовольным жизнью россиянам эмигрировать

Балерина Анастасия Волочкова считает, что людям, которые живут за чертой бедности стоит больше работать. А тем, кто недоволен властью, нужно уехать из России.

«Все, кому здесь не так, вставайте и выезжайте в другие страны. Живите там», – сказала танцовщица в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

В ответ на слова ведущего о том, что 20 млн бедных не могут встать и уехать, Волочкова заявила, что они должны «задать вопрос своей совести» и больше работать, вместо того, чтобы курить «на завалинке бычок».

«Почему мы за все должны винить президента, директоров каких-то структур, компаний, почему мы не можем винить самих себя», – добавила балерина.

Пользователи в социальных сетях посоветовали Волочковой перестать рассуждать об экономических и социальных проблемах страны и, как прежде, выкладывать фотографии шпагата в ее исполнении.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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