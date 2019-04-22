Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана сыграли свадьбу

Режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов сочетался браком с помощницей президента Татарстана Рустама Минниханова Наталией Фишман. На церемонии присутствовали только близкие пары.

Свадьба состоялась сегодня утром в отделе загса, расположенном в центре семьи «Казан». После торжественной церемонии молодожены и их гости, среди которых были только родственники и близкие друзья, отправились на пикник на набережной озера Кабан.

О возможном романе Бекмамбетова и Фишман СМИ сообщили летом прошлого года. Они появились вместе на одном из матчей чемпионата мира по футболу в Казани. На тот момент режиссер разводился со своей предыдущей женой Варварой Авдюшко.

Казань, Служба информации РИА «Новый День»

Казань. Другие новости 17.04.19

В Барнауле Панкратова-Черного сняли с рейса за 100 граммов водки. / Актриса Анджелина Джоли сменила фамилию. / Актер Бенедикт Камбербэтч сбил велосипедиста. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»