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Четверг, 16 мая 2019, 15:45 мск

Новости Бульварное чтиво

Олег Газманов рассказал о тяжелом недуге

Фото: instagram.com/oleggazmanov/

Популярный российский певец Олег Газманов сделал признание. По словам артиста, некоторое время назад у него обнаружили тяжелый недуг. Об этом он рассказал ведущей телепередачи «Секрет на миллион» на НТВ Лере Кудрявцевой.

67-летний артист предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Однако в этот раз он сообщил журналистке, что медики обнаружили у него опухоль на голосовых связках. Как пишет «КП», это известие стало для него настоящим ударом. Олег Газманов рассказал, что справляться с недугом ему помогала семья – жена Марина и дети. Кроме того, артист сделал еще одно признание – оказывается, у него есть родные брат и сестра.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.05.19

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