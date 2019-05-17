Журналистка полдня ходила с трусами на голове

Российская журналистка рассказала в твиттере о курьезной ситуации, в которую попала, забыв снять с головы трусы.

Девушка принимала душ, повязав волосы вместо заколки нижним бельем. В таком виде она пошла на работу, провела несколько встреч и только потом вспомнила про трусы на голове.

Журналистка пожаловалась подписчикам, что никто из ее собеседников не указал на ее странную прическу. История быстро стала популярной, собрав несколько тысяч лайков.

В комментариях пользователи девушку поддержали и поделились, что сами часто повязывают волосы предметами одежды, трусами или носками.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.05.19

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