Журналистка полдня ходила с трусами на голове

Российская журналистка рассказала в твиттере о курьезной ситуации, в которую попала, забыв снять с головы трусы.
Девушка принимала душ, повязав волосы вместо заколки нижним бельем. В таком виде она пошла на работу, провела несколько встреч и только потом вспомнила про трусы на голове.
Журналистка пожаловалась подписчикам, что никто из ее собеседников не указал на ее странную прическу. История быстро стала популярной, собрав несколько тысяч лайков.
В комментариях пользователи девушку поддержали и поделились, что сами часто повязывают волосы предметами одежды, трусами или носками.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 16.05.19
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