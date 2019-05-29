Балерина Волочкова стала «Зиной из магазина»

Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram фото, на котором она запечатлена в образе сексуальной «Зины из магазина».

«Ну а как вам такая «Зина из магазина»? Ждите шедевр. Я так люблю эксперименты!» – подписала пост Волочкова. На фото она позирует синем мини-платье, которое символизирует униформу продавщицы.

Балерина сообщила, что готовит сюрприз. В следующей публикации она выложила небольшой ролик со съемок музыкального клипа. Волочкова раскрыла, что именно для этого проекта она облачилась в «Зину из магазина».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.05.19

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