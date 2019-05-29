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Среда, 29 мая 2019, 11:46 мск

Новости Бульварное чтиво

Балерина Волочкова стала «Зиной из магазина»

www.instagram.com/volochkova_art/

Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram фото, на котором она запечатлена в образе сексуальной «Зины из магазина».

«Ну а как вам такая «Зина из магазина»? Ждите шедевр. Я так люблю эксперименты!» – подписала пост Волочкова. На фото она позирует синем мини-платье, которое символизирует униформу продавщицы.

Балерина Волочкова стала «Зиной из магазина»

Балерина сообщила, что готовит сюрприз. В следующей публикации она выложила небольшой ролик со съемок музыкального клипа. Волочкова раскрыла, что именно для этого проекта она облачилась в «Зину из магазина».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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