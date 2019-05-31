Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на шоу Волочковой

Глава Анапы Юрий Поляков отменил госзакупку, согласно которой балерина Анастасия Волочкова должна была выступить на празднике, посвященном открытию курортного сезона 2019.

По данным «Единой информационной системы в сфере закупок», стоимость конкурса на выступление Волочковой составила 639 тысяч рублей. Предполагалось, что балерина покажет представление продолжительностью 17 минут.

«Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее», – отметил Поляков. Он предложил бизнесменам оплатить выступление балерины. «Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю», – заключил мэр.

Представитель Волочковой сообщил, что звезда не будет предъявлять претензий из-за отмены шоу. «Не получилось в этом городе – будет другой», – сказала PR-директор артистки Наталья Ракицкая.

К тому же представление все же состоится, но на следующий день после праздника. Это будет частный концерт, билеты на который продаются в кассах города.

Анапа, Служба информации РИА «Новый День»

Анапа. Другие новости 30.05.19

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