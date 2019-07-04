Лолита рассталась с пятым мужем: «Мы очень ровно стали относиться друг к другу»

Известная певица Лолита Милявская рассталась со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым, который младше ее на одиннадцать лет. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

По ее словам, они с супругом решили, что наступила пора расстаться. «Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет)», – отметила Лолита.

При этом певица добавила, что гордится смелостью Иванова, поскольку он мог остаться и терпеть ее всю жизнь. «В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости!» – подчеркнула Лолита и уточнила, что ее свободный статус не означает поиск новых приключений. «Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой))!..» – заключила артистка.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.07.19

Российский олигарх арендовал форт Боярд. / Арт-директор крымского форума обвинил друзей Серебренникова в «подставе» с гей-постановкой. / В Крыму на сцене государственного молодёжного форума показали гей-оргию. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»