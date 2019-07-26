Ольга Бузова упала на сцене и повредила ногу

Телеведущая и певица Ольга Бузова упала во время выступления. В своем Instagram девушка выразила надежду, что никто не заметил небольшой оплошности, но зрители успели записать видео.

Неприятность случилась во время концерта на фестивале «Жара». Артистка исполняла песню «Водица». Сцена при этом была залита водой. Бузова поскользнулась и упала на колено, однако быстро собралась и продолжила выступление.

В публикации певица призналась, что больше всего боялась упасть, и это случилось. «Надеюсь никто этого не заметил», – отметила Бузова. Однако запись казуса уже разлетелась по соцсетям.

Поклонники хвалят звезду за умение быстро собраться и не обращать внимание на мелкие неприятности, недоброжелатели же утверждают, что Бузова и так поет под фонограмму, при этом ей не достает профессионализма, чтобы исполнить хотя бы танец.

Баку, Служба информации РИА «Новый День»

Баку. Другие новости 25.07.19

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