Волочкова подправляет шпагат фотошопом

Анастасия Волочкова часто публикует в сецсетях фото, где она демонстрирует свой коронный номер – поперечный шпагат. Несмотря на то, что балерина очень гордится своей подтянутой фигурой, ей не чуждо использование фоторедакторов.

На очередном снимке звезды, опубликованном в ее Instagram, подписчики обратили внимание на странности. Волочкова стоит у кромки бассейна на одной ноге, а вторую поднимает высоко над головой.

Пользователи заметили, что вода необычным образом расходится вокруг лодыжки балерины, а на заднем плане линия немного приподнята. По мнению подписчиков, это говорит о том, что звезда пыталась подправить изображение с помощью фотошопа.

Пользователи не раз критиковали Волочкову за многочисленные фото, где она исполняет шпагат. При этом балерина чаще всего одета в купальник, который не оставляет простора для фантазии. Впрочем, танцовщицу критика пользователей не смущает, она гордится своей фигурой и призывает всех хейтеров пойти в спортзал, объясняя их гнев завистью.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.07.19

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