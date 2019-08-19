Первый канал озвучил состав жюри 2-го сезона проекта «Голос 60+»

Первый канал назвал полный состав жюри для второго сезона проекта «Голос 60+». Как сообщили РИА «Новый День» в дирекции общественных связей телекомпании, выбор пал на Льва Лещенко и Пелагею. Также в шоу дебютируют Михаил Боярский и Валерия. В конкурсе участвуют вокалисты старшего поколения, успешно преодолевшие стадию отборочных кастингов. Съемки слепых прослушиваний стартуют в Москве 19 августа. «У наших участников за спиной жизнь! И то, что они приходят рассказать о том, что их волнует, уложив все в короткий формат песни – это достойно всяческого уважения! Можете себе представить, что возрастной диапазон наших вокалистов – от 60 до 90!» – отметил продюсер «Голоса» Юрий Аксюта.

К участию в слепых прослушиваниях допущены вокалисты со всех концов страны, из стран ближнего и дальнего зарубежья – Москвы, Санкт-Петербурга, Дятьково, Макеевки, Домодедово, Уфы, дер. Старые Бакуры Кировской области, Калининграда, Апрелевки, Баку, Бари, Нью-Йорка, пос.Луч, Тель-Авива, села Верхний Салтов Харьковской области, дер.Прокудино Тульской области, Воронежа, Сочи, Ангарска, Кельна, Красноярска, Казани, Краснодара, Магнитогорска, Дюссельдорфа, Орла, Череповца, Владимира, Петрозаводска, Екатеринбурга и др.

Напомним, что «Голос 60+» – адаптация голландского вокального формата The Voice Senior. В 1-м сезоне победу одержала Заслуженная артистка Российской Федерации Лидия Музалева из команды Пелагеи.

Москва, Елена Васильева

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